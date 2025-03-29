Почти 40% россиян мечтают отказаться от сладостей

Почти 90% россиян любят сладкое, чуть меньше (81%) предпочитают жареные блюда, сообщили аналитики X5 Group, проанализировав итоги опроса. Кроме того, к вредным продуктам респонденты отнесли фастфуд (76% опрошенных), полуфабрикаты (75%) и газированные напитки (68%).

При этом многие участники опроса рассказали, что хотели бы отказаться от вредных пристрастий в еде. Забыть о сладостях хотят 39% опрошенных. Около трети россиян заявили о желании исключить из рациона фастфуд (31%) и газированные напитки (31%). А воздержаться от жареных блюд и полуфабрикатов готовы лишь 23% и 21% соответственно.

Еще 36% заявили, что не собираются менять свои пищевые привычки.

По данным Новосибирскстата, в январе 2025 года в Новосибирской области стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека увеличилась на 2% по сравнению с декабрем 2024 года и составила почти 7,4 тысячи рублей.

В структуре корзины преобладают хлеб и макароны, занимающие 27%. Молочные продукты составляют более 20%, мясо и мясопродукты — 17%, овощи и фрукты — почти 18%, рыба — почти 5%, яйца — 2,5%, чай, соль и специи — 2%, сахар и кондитерские изделия — 2%.

Ранее редакция сообщала, что маркировка разгонит рост цен на хлеб и кондитерку в Новосибирске до 50%. Кроме того, с рынка придется уйти небольшим производителям