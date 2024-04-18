В кладбище превратился берег озера на МЖК в Новосибирске

Жители МЖК возмущены костями и шкурами животных у берега на МЖК в Новосибирске.
— Повсюду валяются кости, шкуры и головы крупного рогатого скота, которые со дня на день окончательно оттают и начнут сильно вонять, — сообщают местные жители через паблик «Инцидент Новосибирск».
Также кроме костей и шкур на берегу много мусора.
— Здесь иногда летом дети купаются, а эти товарищи вывезли шкуры и устроили здесь свалку, — говорит автор видео.
Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин отреагировал на жалобу на мигрантов, устроивших свалку в Новосибирске.
Источник фото: Инцидент Новосибирск в Телеграм
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