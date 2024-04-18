День города Новосибирска и день молодежи пройдут 29 июня

В этом году на федеральном уровне принято решение о четкой дате проведения Дня молодежи России — 29 июня. Для Новосибирска этот праздник совмещается с Днем города.

— Для нас это будет единый праздник. Во всех парках города будут локации, связанные с молодежью, — отметила начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

Наибольшая концентрация мероприятий, нацеленных на эту категорию, будет локализована на фестивальной площадке парка «Арена».

— Мы видим, что складывается тренд: наиболее интересные молодежи активности переходят в парк «Арена», — констатировала Соловьева.

Возрастное разделение по локациям наметилось еще в 2023 году. В День города основные активности, нацеленные на детскую аудиторию, были сосредоточены на площади Ленина, на Михайловской набережной проходили мероприятия в которых с удовольствием принимали участие люди старшего возраста, а подростки и молодые люди тусовались в парке «Арена».

Ранее редакция сообщала о том, что после Дня города новосибирский парк Арена пришлось восстанавливать.