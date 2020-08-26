В клинике Мешалкина создано детское онкологическое отделение

На базе кардиохирургического отделения врожденных пороков сердца НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина выделены 6 коек для детей с онкологической патологией. В первую очередь, круглосуточный стационар необходим детям, которые проходят курс радиотерапии. Таких пациентов сейчас лечат в условиях дневного стационара: госпитализируют в онкогематологическое отделение Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске, откуда ежедневно медицинским транспортом доставляют в НМИЦ, сообщила пресс-служба правительства.

— Позиция министерства здравоохранения региона однозначна: для лечения тяжелобольных детей необходимо использовать ресурсы всех медицинских учреждений, которые работают в Новосибирской области, в том числе и федеральных. Я рад, что в этом вопросе у нас достигнуто полное взаимопонимание с руководством НМИЦ и мы продолжаем работу в этом направлении, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В центре Мешалкина есть возможность применять все виды медицинской помощи при онкологических заболеваниях: хирургическое, в том числе нейрохирургическое лечение, химиотерапию, радиотерапию, перечисляет пресс-служба.

— Мы будем принимать пациентов детского возраста с новообразованиями центральной нервной системы, опухолями мягких тканей и костей, почек и печени, требующими комбинированного, хирургического, химиотерапевтического и лучевого лечения. Пока начнем работать в объеме 6 коек, но уже в 2023 году в новом детском корпусе будет развернуто отделение на 36 коек, — сообщил директора Центра Мешалкина, профессор Александр Чернявский.

Ежегодно в Новосибирской области регистрируют около 100 новых случаев онкологических заболеваний среди детей. 6 коек по профилю «Детская онкология», развернутых в Центре Мешалкина, позволят обеспечить необходимой медицинской помощью 120 больных в год. К 2023 году НМИЦ планирует построить отдельный детский корпус, в котором появится онкологическое отделение. Минздрав России согласовал изменения в медико-техническое задание на проектирование новых корпусов центра, которое начнется в сентябре. Финансирование проектирования и строительства в федеральном бюджете уже предусмотрено.

Напомним, в июле в соцсетях и СМИ Новосибирска появились сообщения о том, что родители недовольны качеством лечения детей в онкогематологическом отделении Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске. В частности, они жаловались на нехватку врачей, оборудования, а также проблемы, связанные с тем, что детей приходится транспортировать на такси за свой счет на процедуры и обследование в клинику Мешалкина. Они записали видеообращение к президенту России и создали петицию за строительство в Новосибирске полноценного медицинского центра. Сейчас петицию подписали уже около 98 тысяч человек.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России) планирует реализацию второй очереди клиники. Она включает в себя реконструкцию радиологического корпуса (предполагает инсталляцию компактного ускорителя на роботе в существующие помещения 1 этажа радиологического корпуса), капитальное строительство нового лечебного корпуса (восьмиэтажное здание на 109 коек), капитальное строительство детского лечебного корпуса (восьмиэтажное здание, рассчитанное на 120 коек) и другие мероприятия. Общий объем капвложений в проект в ценах 2019 года оценивался почти в 8 млрд рублей.

Фото пресс-службы правительства