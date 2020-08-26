В клинике Мешалкина создано детское онкологическое отделение

На базе кардиохирургического отделения врожденных пороков сердца НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина выделены 6 коек для детей с онкологической патологией. В первую очередь, круглосуточный стационар необходим детям, которые проходят курс радиотерапии. Таких пациентов сейчас лечат в условиях дневного стационара: госпитализируют в онкогематологическое отделение Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске, откуда ежедневно медицинским транспортом доставляют в НМИЦ, сообщила пресс-служба правительства.
— Позиция министерства здравоохранения региона однозначна: для лечения тяжелобольных детей необходимо использовать ресурсы всех медицинских учреждений, которые работают в Новосибирской области, в том числе и федеральных. Я рад, что в этом вопросе у нас достигнуто полное взаимопонимание с руководством НМИЦ и мы продолжаем работу в этом направлении, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
В центре Мешалкина есть возможность применять все виды медицинской помощи при онкологических заболеваниях: хирургическое, в том числе нейрохирургическое лечение, химиотерапию, радиотерапию, перечисляет пресс-служба.
— Мы будем принимать пациентов детского возраста с новообразованиями центральной нервной системы, опухолями мягких тканей и костей, почек и печени, требующими комбинированного, хирургического, химиотерапевтического и лучевого лечения. Пока начнем работать в объеме 6 коек, но уже в 2023 году в новом детском корпусе будет развернуто отделение на 36 коек, — сообщил директора Центра Мешалкина, профессор Александр Чернявский.
Ежегодно в Новосибирской области регистрируют около 100 новых случаев онкологических заболеваний среди детей. 6 коек по профилю «Детская онкология», развернутых в Центре Мешалкина, позволят обеспечить необходимой медицинской помощью 120 больных в год. К 2023 году НМИЦ планирует построить отдельный детский корпус, в котором появится онкологическое отделение. Минздрав России согласовал изменения в медико-техническое задание на проектирование новых корпусов центра, которое начнется в сентябре. Финансирование проектирования и строительства в федеральном бюджете уже предусмотрено.
Напомним, в июле в соцсетях и СМИ Новосибирска появились сообщения о том, что родители недовольны качеством лечения детей в онкогематологическом отделении Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске. В частности, они жаловались на нехватку врачей, оборудования, а также проблемы, связанные с тем, что детей приходится транспортировать на такси за свой счет на процедуры и обследование в клинику Мешалкина. Они записали видеообращение к президенту России и создали петицию за строительство в Новосибирске полноценного медицинского центра. Сейчас петицию подписали уже около 98 тысяч человек.
Фото пресс-службы правительства
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