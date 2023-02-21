В «Клюквенном» формируют образовательный кластер

В микрорайоне «Клюквенный» начинается создание социальной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе АО «АРЖС НСО» со ссылкой на генерального директора компании Ашота Рафаеляна, на первом этапе проекта будет сформирован образовательный кластер по концепции «детский сад — школа — СПО». Предполагается взаимодействие коммерческих, научно-исследовательских и образовательных организаций.
– На смежных с «Клюквенным» территориях сегодня расположено около 20 муниципальных детских садов и 11 школ. В пяти школах число учеников превышает проектную мощность учреждения, – поясняет Рафаелян. — Суммарная наполняемость детских садов сейчас составляет 3427 мест, а фактическая — 8639. Поэтому в новом микрорайоне спроектируют и построят образовательные учреждения, в том числе школу на 1100 учеников и два детских сада на 225 и 280 мест.
Новый микрорайон займёт площадь около 207 га. Рядом с посёлком появится платформа городской электрички, которая сократит путь от главного вокзала до ТЦ «Нордмолл» до 15 минут. Улицы Красных Зорь и Богдана Хмельницкого продлят до «Клюквенного». От улицы Краузе до Красных Зорь построят трамвайную линию протяжённостью 4,5 км с выходом к ТПУ «Нордмолл».
Ранее сообщалось о том, что пермская компания спроектирует инженерные коммуникации и автодороги в «Клюквенном».
Фото пресс-службы Минпросвещения РФ
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