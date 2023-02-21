Рекламодателям

В «Клюквенном» формируют образовательный кластер

  • 21/02/2023, 09:14
образовательный кластер в микрорайоне Клюквенный
В микрорайоне спроектируют и построят образовательные учреждения, в том числе школу и два детских сада.

В микрорайоне «Клюквенный» начинается создание социальной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе АО «АРЖС НСО» со ссылкой на генерального директора компании Ашота Рафаеляна, на первом этапе проекта будет сформирован образовательный кластер по концепции «детский сад — школа — СПО». Предполагается взаимодействие коммерческих, научно-исследовательских и образовательных организаций.

– На смежных с «Клюквенным» территориях сегодня расположено около 20 муниципальных детских садов и 11 школ. В пяти школах число учеников превышает проектную мощность учреждения, – поясняет Рафаелян. — Суммарная наполняемость детских садов сейчас составляет 3427 мест, а фактическая — 8639. Поэтому в новом микрорайоне спроектируют и построят образовательные учреждения, в том числе школу на 1100 учеников и два детских сада на 225 и 280 мест.

новостройки Новосибирска

Подрядчиков на застройку микрорайона «Клюквенный» начнут выбирать в следующем году

Напомним, «Клюквенный» вошёл в состав Новосибирска в 2005 году, а в 2016-м получил статус микрорайона. Сейчас там всего 12 домов, но по программе комплексного развития территории до 2030 года на их месте построят не менее миллиона квадратных метров жилья. Первые конкурсы на освоение земельных участков планируют объявить в этом году.

Новый микрорайон займёт площадь около 207 га. Рядом с посёлком появится платформа городской электрички, которая сократит путь от главного вокзала до ТЦ «Нордмолл» до 15 минут. Улицы Красных Зорь и Богдана Хмельницкого продлят до «Клюквенного». От улицы Краузе до Красных Зорь построят трамвайную линию протяжённостью 4,5 км с выходом к ТПУ «Нордмолл».

 

Ранее сообщалось о том, что пермская компания спроектирует инженерные коммуникации и автодороги в «Клюквенном».

Фото пресс-службы Минпросвещения РФ

493

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Инвестиции

Регионы: Новосибирская область

Теги : социальная инфраструктура образовательный кластер микрорайон Клюквенный


Спецоперация на Украине

Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
Городским депутатам-военным сохранили мандаты
15/02/23 17:09
Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
перевод дома с газа на электричество

Затраты на перевод домов с газа на электричество хотят увеличить в программе капремонта

С этим предложением мэрия Новосибирска планирует выйти к правительству региона.
Читать статью >>
Школы Новосибирска

Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ

Чтобы стабилизировать ситуацию со второй сменой, в 2022 году в школах города появятся 3300 новых мест.
Читать статью >>
доходы депутатов

Депутаты Заксобрания упростили себе жизнь

В части доходно-имущественной отчетности.
Читать статью >>
мусорная концессия

Четыре межрайонные «мусорные» концессии согласовала сессия регионального парламента

Впрочем, судя по заявлениям, прозвучавшим на сессии, вероятность их реализации депутаты сразу оценивают как низкую.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

Затраты на перевод домов с газа на электричество хотят увеличить в программе капремонта

21/02/2023, 11:09

В Новосибирске горел четвертый мост

21/02/2023, 10:05

В Новосибирске поддержат производство органических продуктов

20/02/2023, 19:05

Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ

20/02/2023, 17:59
Популярное

Сколько блинов можно съесть на Масленицу

20/02/2023, 12:54

Россияне могут получить еще один оплачиваемый выходной в году

20/02/2023, 12:00

ЛДПР готовит законопроект о тишине

20/02/2023, 10:53
Новости компаний

ВТБ: доля c2b-платежей через СБП по QR-коду на российском рынке удвоится в 2023 году

21/02/2023, 10:42

ВТБ предупреждает о звонках мошенников с клонов российских номеров

20/02/2023, 16:02

Банк «Левобережный» приглашает участников ВЭД на семинар 28 февраля

20/02/2023, 12:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска