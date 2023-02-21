В «Клюквенном» формируют образовательный кластер

В микрорайоне «Клюквенный» начинается создание социальной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе АО «АРЖС НСО» со ссылкой на генерального директора компании Ашота Рафаеляна, на первом этапе проекта будет сформирован образовательный кластер по концепции «детский сад — школа — СПО». Предполагается взаимодействие коммерческих, научно-исследовательских и образовательных организаций.

– На смежных с «Клюквенным» территориях сегодня расположено около 20 муниципальных детских садов и 11 школ. В пяти школах число учеников превышает проектную мощность учреждения, – поясняет Рафаелян. — Суммарная наполняемость детских садов сейчас составляет 3427 мест, а фактическая — 8639. Поэтому в новом микрорайоне спроектируют и построят образовательные учреждения, в том числе школу на 1100 учеников и два детских сада на 225 и 280 мест.

Напомним, «Клюквенный» вошёл в состав Новосибирска в 2005 году, а в 2016-м получил статус микрорайона. Сейчас там всего 12 домов, но по программе комплексного развития территории до 2030 года на их месте построят не менее миллиона квадратных метров жилья. Первые конкурсы на освоение земельных участков планируют объявить в этом году.

Новый микрорайон займёт площадь около 207 га. Рядом с посёлком появится платформа городской электрички, которая сократит путь от главного вокзала до ТЦ «Нордмолл» до 15 минут. Улицы Красных Зорь и Богдана Хмельницкого продлят до «Клюквенного». От улицы Краузе до Красных Зорь построят трамвайную линию протяжённостью 4,5 км с выходом к ТПУ «Нордмолл».

Ранее сообщалось о том, что пермская компания спроектирует инженерные коммуникации и автодороги в «Клюквенном».