В России запустят еще одну систему для выявления угроз в интернете

В настоящее время стартовые модули системы уже проходят внутреннее тестирование, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

В ГРЧЦ сообщили, что работа над системой ведется с прошлого года. На данный момент ее стартовые модули проходят внутреннее тестирование.

Запуск запланирован на вторую половину текущего года, уточнили в пресс-службе ГРЧЦ.

В пресс-службе Роскомнадзора также добавили, что «Вепрь» предназначен для обнаружения потенциальных зон напряженности в сети, которые могут представлять информационную угрозу, также в его силах проанализировать и спрогнозировать последующее распространение деструктивных материалов.

Ранее редакция сообщала, что Роскомнадзор запустил систему «Окулус», которая по видео и фотографиям может обнаружить запрещенный контент.

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