Загрязнение реки Обь в Новосибирске проверит прокуратура

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку по факту возможного загрязнения реки Обь. В Советском районе из колодца ливневой канализации вытекает маслянистая, тягучая жидкость.

– В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства собственником ливневой канализации, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

По словам жителей посёлка Огурцово, с 13 сентября из смотрового колодца недействующей ливневой канализации на одном из участков начала выливаться маслянистая, тягучая и липкая жидкость чёрного цвета. Она потоком стекала по дороге и тротуарам, а затем смывалась дождевой водой в реку Обь. Это продолжалось в течение двух дней.

Ранее редакция сообщала о том, что на загрязнение Оби в районе Северо-Чемского пожаловались жители Новосибирска.