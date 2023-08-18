В колледжах будут готовить операторов беспилотников

По словам Сергея Кравцова, на днях был утвержден перечень из 5110 профессий, рабочих должностей и служащих, по которым происходит профессиональное обучение.

Министр отметил, что появилось более 250 востребованных профессий, среди которых и оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее.

Известно, что студенты, которые получат знания по специальности «эксплуатация беспилотных авиационных систем», смогут управлять БПЛА, ремонтировать их и программировать полеты по определенным маршрутам, а также осуществлять фото- и видеосъемку.

Напомним, что в начале лета правительством была утверждена стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года, согласно которой в ближайшие 6,5 лет в стране появится новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских БПЛА.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют запустить серийное производство беспилотников.