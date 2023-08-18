В новосибирском Минсельхозе рассказали об ожиданиях по урожаю гречихи

По данным Минсельхоза Новосибирской области, производство гречихи в области в 2022 году составило 56,6 тысячи тонн, что на 29,1% больше уровня 2021 года. Согласно плановым показателям в 2023 году, ожидаемый сбор гречихи ― не менее уровня 2022 года.

— Отпускная цена производителей Новосибирской области за 1 кг гречихи на 8 августа составляла 32 рубля, что на 15 рублей меньше уровня цен в январе 2023 года. В марте 2023 года отпускная цена на гречневую крупу составляла 40,5 рубля, что на 32,5 рубля меньше марта 2022 года, — говорится в ответе за подписью министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко.

По данным Новосибирскстата, в июле 2023 года средняя цена на гречку в магазинах области составляла 78,89 рубля, в начале года — 91,59 рубля. При этом цена на гречку в магазинах области снова начала расти. Крупа, по сравнению с июнем, подорожала в среднем на рубль. В ее цене еще не отразился августовский рост курса валют и ключевой ставки ЦБ. Для сравнения: в марте 2022 года, после повышения ставки ЦБ, гречневая крупа в магазинах стоила 136,15 рубля за кг, в июле — 125,2 рубля, в августе — 123,76 рубля.

Генеральный директор ООО «Элеваторный комплекс «Безменовский» Александр Дембровский сообщил редакции Infopro54, что компания пока закупает у производителей гречиху по 25 рублей за кг, но отметил, что это остатки старого урожая.

— Закупаем в Новосибирске и на Алтае. Урожая прошлого года у производителей осталось мало. Ждем новый, — добавил он. — Засуха лета 2023 года на посевах гречихи не сильно отразилась, так как ее сеют в предгорьях, где с влагой было все нормально.

По его словам, пока сильного роста цен на новых урожай гречки не ожидается. Александр Дембровский напомнил, что в этом году гречихой в России засеяны 1,1 млн га, тогда как для собственного потребления стране достаточно 600 тысяч га. Кстати, около 500 тысяч га под гречиху разрабатывают сельхозпредприятия Алтайского края, новосибирцы — 30-40 тысяч га.

— Проблема в том, уберут ли аграрии урожай. У нас уже были годы, когда он уходил под снег, — комментирует эксперт. — Повышение ключевой ставки ЦБ на сельхозпроизводителей вряд ли серьезно скажется, так как отрасль в основном работает на субсидированных кредитах, с которыми все стабильно. У тех, кто брал коммерческие кредиты, могут возникнуть сложности.

— Китай обычно покупает по потребности. Из года в год объемы закупок не меняются и не зависят от цен на гречневую крупу, — пояснил он.

Собеседник Infopro54 не исключил, что из-за падения курса рубля покупка в России гречихи может стать более интересной для Китая, так как в юанях цена сделки для них будет ниже. Однако это вряд ли приведет к дефициту на внутреннем рынке.

Что касается прочих круп, то, по данным Минсельхоза, их производство в регионе за январь-июнь 2023 года составило 19,7 тысячи тонн, что в 4,3 раза больше аналогичного периода 2022 года.

— Обеспеченность населения области разными видами круп осуществляется за счет ввоза из соседних регионов в ассортименте, достаточном для удовлетворения потребностей, в объеме 49-50 тысяч тонн, — пояснил Infopro54 Евгений Лещенко.

По данным Новосибирскстата, розничная цена манной крупы в 2023 году в среднем колеблется от 55 до 59 рублей за кг. С июня она начала дорожать. В 2022 году в марте манка в рознице стоила 61,88 рубля за кг, в августе — 59,82 рубля.

Пшено в 2023 году стоило от 58 до 60 рублей за кг. Повышения цен по этой крупе пока не наблюдается. В марте 2022 года пшено в рознице стоило 61,84 рубля за кг, в августе — 64,79 рубля.

Овсяная и перловая крупы в 2023 году стоили от 42 до 46 рублей за кг. В июле рост цен по этому товару не зафиксирован. В марте 2022 крупы стоили в магазинах региона в среднем 51,36 рубля за кг, в августе 2022-го — 51,4 рубля.

Овсяные хлопья «Геркулес» в 2023 году в магазинах региона продавались по цене от 64 до 67,63 рубля за кг. В июле цена немного начала расти — до 65,92 рубля. В марте 2022 «Геркулес» стоил 71,64 рубля за кг, в августе ― 70,27 рубля.

— Министерством организован ежемесячный мониторинг запасов сырья и продовольствия в организациях АПК, запасы социально-значимых товаров стабильны, — подчеркивает Лещенко. — Производственные мощности крупяной отрасли региона задействованы не полностью и имеют резерв наращивания производства продукции в случае повышенного спроса.

— На территории области рисовая крупна не производится, но в связи с тем, что Новосибирская область является крупнейшим транспортно-логистическим центром, ввозимый рис фасуется в потребительскую тару и направляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Средне-Азиатского региона, — сообщил Евгений Лещенко.

Пока непонятна ситуация с рисом. Напомним, в начале августа сообщалось, что Индия рассматривает возможность запрета экспорта большинства сортов риса из-за низкого урожая культуры.

По рису цены в 2023 году в магазинах региона менялись от 113 до 120 рублей за кг. Расти цены начали с апреля и к июлю увеличились до 120 рублей за кг. В марте 2022 года 100,94 рубля за кг, в августе — 114,73 рубля за кг.

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