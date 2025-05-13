Министр Новосибирской области Гончаров подозревается в превышении полномочий

В отношении министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Фигурантами дела также являются руководители двух коммерческих организаций.

По версии следствия с мая 2023 по январь 2024 Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, а также незаконно произвел оплату за эти товары компании на сумму 95 млн рублей.

Дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры и оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по НСО.

По данным источников в правоохранительных органах, Андрей Гончаров и коммерсанты задержаны на 48 часов.

Напомним, в декабре 2024 года в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении двух чиновником Минпромторга Новосибирской области Натальи Зыряновой и Юрия Воробьева, следователи провели обыски у главы ведомства Андрея Гончарова и его бывшего зама, Максима Останина, который сейчас работает в вице-мэром Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении начальника отдела мониторинга потребрынка Минпромторга Новосибирской области Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов ведомства Натальи Зыряновой отдел СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбудил уголовные дела. Чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий при проведении госторгов.

Андрей Гончаров назначен на должность и.о. министра промышленности в 2019 году, затем стал министром. До этого был депутатом горсовета, первым заместителем главы Кировского района и главой района.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура требует 7 лет тюрьмы для главы ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.