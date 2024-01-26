Водитель автомобиля с модными номерами заехал на тротуар в Новосибирске

Порядочный житель Новосибирска остановил нарушителя на автомобиле, который ехал по тротуару.

Ранним утром в Заельцовском районе около дома №2 на улице Вавилова лихач решил срезать путь и заехал на тротуар. Однако проезд ему перегородил один из жителей района.

— Здесь детская поликлиника. А по закону РФ по тротуарам ездить запрещено. Этот человек на машине пытается меня переехать, — говорит автор видео, опубликованном в группе «АСТ-54» в Вконтакте.

Но это не помешало законопослушному гражданину остановить нарушителя. Водитель с модными номерами пытался объехать настойчивого жителя Новосибирска, но тот вновь вставал у него на пути.

— Он выражается нецензурной бранью. Вы можете хоть сколько матерится, но здесь нет проезжей части, — стоял на своем отважный мужчина.

По словам мужчины, нарушитель задел боком своей машины припаркованный там же на тротуаре автомобиль неизвестного владельца и скрылся с места ДТП, совершив разворот на перекрёстке через сплошную налево, в сторону площади Калинина.

Автор видео выразил надежду, что таким нарушителем заинтересуются в ГИБДД. Также он рассчитывает, что администрация огородит тротуар для того, чтобы подобных случаев более не происходило.

— Остаётся только гадать, сколько правил дорожного движения он нарушил, — подчеркнул горожанин.

В ГИБДД сообщили, что будут установлены все обстоятельства происшествия. Автоинспекторы ориентированы на установление личности водителя.

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