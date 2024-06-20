Недостроенный торговый центр в Новосибирске оценили в 1,8 млрд рублей

Опубликован результат оценки недостроенного общественно-торгового центра «Подсолнух», который расположены на площади Карла Маркса. Департамент имущества мэрии заказал эту работу компании ООО «Оценка и бизнес-планирование», которая определила стоимость объекта — 1.8 млрд рублей.

В этой сумме 1,471 млрд занимает сам объект незавершенного строительства, 295 млн — НДС, 68 млн — земельный участок на котором находится центр. Готовность объекта на данный момент составляет 74%. Оценка проведена на 18 января 2024 года.

— Определение рыночной стоимости объекта оценки необходимо для продажи объекта незавершенного строительства путем проведения публичных торгов, — отмечается в документе.

Оценщик отметил, что фактическая площадь объекта составляет — 34094,78 кв. м., предусмотренная в проекте — 33000 кв.м.

Напомним, по решению Ленинского районного суда, объект незавершённого строительства подлежит изъятию путем продажи с публичных торгов, который проводится путем повышения начальной цены аукциона. В заключении оценщика уточняется, что после реализации объекта с торгов, договор аренды земельного участка будет заключен с новым собственником. При этом подчеркивается, что участок на котором расположен объект незавершенного строительства, будет предоставляться покупателю в аренду без торгов однократно для завершения строительства этого объекта.

Арендатор участка ООО «ПК Подсолнух» было учреждено в 2002 году, в 2009 году признано банкротом, в 2012 году дело дошло до стадии конкурсного производства. В 2017 году компания снова встала на налоговый учет, но в 2019 году в отношении нее вновь открыто конкурсное производство. Договор аренды участка площадью 3924 кв м был заключен в 2005 году, истек в 2019, больше не продлевался, действие договора аренды прекращено.

По первоначальном замыслу «Подсолнух-2» должен был стать торгово-офисным комплексом общей площадью чуть больше 34 тысяч квадратных метров. 14-этажная башня ближе к перекрестку Ватутина и Новогодней была отдана под офисы, а длинный шестиэтажный «пенал» был запланирован как торговый центр. Объект находится в долевой собственности — 281 собственник.

Ранее редакция сообщала о том, что общественник потребовал снести еще один недострой на площади Маркса.