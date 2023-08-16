В Краеведческом музее открывается выставка «Элий. Искусство. Любовь»

В России 1950 – 1970-е годы стали новым витком в развитии не только общественных процессов: временем больших надежд, гигантских строек, прорыва в науке, – но и временем трансформации советского изобразительного искусства. Появляются художники, которые ищут суть, а не только транслируют форму. Феноменом и движущей силой этого процесса в Советском Союзе становится Элий Белютин и художественное движение «Новая реальность».

Элий Михайлович был исключительно талантливым педагогом. Его «теория всеобщей контактности» и новаторский метод упражнений-тестов был противоположен традиционному для художественных школ «натаскиванию на прием». Очень стремительно, всего за 10 лет, складывается новая школа «белютинцев» – более трех тысяч учеников: живописцев, скульпторов, графиков, дизайнеров, архитекторов, композиторов и режиссеров, изменивших образ советского искусства. Элий Белютин создает новый художественный стиль – «модульную живопись». По сути – это язык символов, которые отражают ощущения от предмета и выстраивают новую линию абстрактного впечатления.

В творчестве Элия Белютина было множество экспериментов, но и неизменна была его главная составляющая – любовь. Любовь к истинному смыслу вещей, к скрытому в каждом художнике инструменту природы, к жене Нине Молевой, которая была его соратником и соавтором. Именно благодаря ей великое наследие Элия Михайловича было сохранено и осталось в России, в том числе и в Новосибирском краеведческом музее. Любовь – это и есть ключ к искусству Элия Белютина и пониманию его творчества.

Сегодня коллекция работ Элия Белютина в фондах Краеведческого музея насчитывает более 200 работ – это и грандиозные по размерам живописные полотна разных этапов жизни художника, и несколько графических серий. На вставке можно увидеть не только сами работы Элия Белютина и основные этапы становления его метода, но и тот путь, который проходит живописное полотно: полотна в рамах, полностью готовые к показу картины, графические листы с набросками и работы автора, не закрепленные на подрамники. Одна из работ будет подготовлена к показу (смонтирована на подрамник и обработана реставраторами) в присутствии гостей на специальном мероприятии в преддверии открытия выставки.

Выставка продлится до 15 октября 2023 года.

Возраст: 0+