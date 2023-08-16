Боец отряда «Вега» из Новосибирской области погиб на СВО

Боец элитного отряда «Вега» Ильшат Гумиров с позывным «Турист» погиб на СВО. Он ушел добровольцем осенью 2022 года. Об этом сообщается в группе «Новосибирск скорбит» в ВКонтакте.

Отмечается, что Ильшат Гумиров 31 июля был награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. Смерть настигла мужчина при героических обстоятельствах: 13 августа новосибирец эвакуировал раненого с поля боя.

Известно, что Ильшат Гумиров родился в деревне Усманка Кыштовского района области. Участник боевых действий в Средней Азии. Женат. Есть девятилетний сын Максим.

Напомним, что в зоне СВО погиб сварщик из Новосибирской области Данил Волошин. Данил родился в поселке Посевная.

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