В Новосибирске ограничат движение на улице Василия Старащука

19 августа на время торжественного мероприятия, посвященного 80-летию со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка временно ограничат движение и парковку по ул. Василия Старощука. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— С 10.30 до 13.00 временно прекращается движение по ул. Василия Старощука на участке от здания 770\1 на территории Военного Городка до ул. Бориса Богаткова, — говорится в сообщении.

Также ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта 19 августа с 07.00 до 13.00 в местах проведения мероприятия.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска рассказали, когда исчезнет пробка с Советского шоссе.