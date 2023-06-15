В Краснодаре три работодателя из четырех повышали зарплаты за последний год

Более половины (53%) краснодарских компаний меньше, чем полгода назад повышали зарплаты своим работникам, сообщает цифровое издание «Краснодарские известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob. При этом в каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6-12 месяцев назад.

Аналитики отмечают, что 9% работодателей заявили, что с момента последнего повышения прошло от года до двух. Вместе с тем, 8% не повышали заработную плату работникам уже более двух лет.

О пересмотре окладов всего несколько месяцев назад малый бизнес сообщал в 1,5 раза чаще, чем крупный (63% против 44%). А повышали зарплату от года до двух лет назад чаще компании, в которых персонала работает свыше одной тыс. человек (15%).

Издание уточняет, что, по данным исследования, о недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего сообщали HR-менеджеры из сферы логистики (74%), производства и услуг (по 64%).

При этом тех, кто поднимал зарплату 6-12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний (26 и 22% соответственно).

Что касается Новосибирска, то на вопрос, когда в вашей компании в последний раз производили повышение или индексацию зарплат сотрудников, 57% работодателей ответили, что менее чем полгода назад, 24% — полгода (год) назад, 9% — более чем два года назад, 7% — год (два) назад и 3%, посчитав вопрос слишком сложным, оставили его без ответа.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме снова предлагают повысить зарплату учителям.