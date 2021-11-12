В Краснообске на следующей неделе откроется новый развлекательный комплекс стоимостью 300 млн рублей

На следующей неделе состоится открытие единственного от Урала до Дальнего Востока спортивно-развлекательного комплекса FLYSURF на базе профессионального аэродинамического тоннеля и искусственной волны для серфинга, сообщила Infopro54 пресс-служба проекта. В рамках открытия пройдет презентация нового Олимпийского вида спорта для Сибири — серфинга. Также будет представлена новая методика реабилитации детей с ДЦП — аэродинамическая гимнастика. Для посетителей FLYSURF откроется с 20 ноября.

— Выбор аэротрубы и серфинга не случаен, так как это сопряженные проекты, имеющие схожую целевую аудиторию, — пояснил партнер, управляющий проектом, мастер спорта Юрий Шитин. — В комплексе также будет работать детская зона и кафе.

FLYSURF — спортивно-развлекательный комплекс на базе аэродинамического тоннеля и искусственной волны для серфинга. Общая площадь комплекса составляет 1500 кв. м. Общая вместимость — до 500 человек, единовременно смогут заниматься до 100 человек. Стоимость занятий — от 2 тысяч рублей. Общие инвестиции в проект составили 300 млн рублей.

Юрий Шитин ранее занимался развитием аэродинамического комплекса FlyStation в Санкт-Петербурге и Казани.

FLYSURF станет дополнением спортивного кластера, который формируется в Краснообске. В 2020 году поселке был сдан в эксплуатацию многопрофильный спортивно-оздоровительный спорткомплекс «Арена», где размещается школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой, 25-метровый плавательный бассейн, тренажерный зал, зона активного спорта (скалодромы, батуты, веревочный парк). В кластер также планировалось включить центр ракеточных видов спорта — Сибирскую арену тенниса, лыжную базу, конноспортивный клуб с собственным манежем и тренировочным выездом и профилакторий.

Напомним, в Новосибирске в настоящее время работает один аэродинамический комплекс Free Fly для любителей экстрима Николая Чичканова. Он расположен на улице Спартака. Первый проект предприниматель реализовал в 2017 году в Екатеринбурге.

В 2019 году на Горском жилмассиве при ГАУ Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду» открылась трасса для вейкборда.