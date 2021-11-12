Поезд до Санкт-Петербурга в новосибирском метро

Это не шутка. В новосибирском метро курсирует поезд с легендарными образами Северной столицы. «Питерский поезд» едет в самое сердце Новосибирска, проезжая центральные улицы города, включая улицу Гоголя.

Такой нестандартный подарок сделал Новосибирский филиал банка «Санкт-Петербург» всем жителям города в честь своего двухлетия – своеобразный привет от жителей Северной столицы жителям столицы Сибири.

Напомним, что банк «Санкт-Петербург» открыл филиал в Новосибирске в конец 2019 года. Сегодня Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший частный банк Северо-Запада России. За 31 год своего существования годы работы банк стал опорным банком Санкт-Петербурга, поддерживая программы социально-экономического развития города. Сегодня эти программы Банк «Санкт-Петербург» готов предложить и для Новосибирска. Эта поддержка подразумевает финансирование инвестиционных проектов, программ в области реформирования и модернизации ЖКХ, объектов коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и другие направления.

Директор Новосибирского филиала Банка «Санкт-Петербург» Павел Лосев отметил, что банк очень хорошо приняли новосибирцы. При открытии офиса, которое пришлось на пандемийный год, в его портфеле было несколько десятков компаний малого и среднего бизнеса, а сейчас уже порядка 600, свыше 5500 активных клиентов физических лиц.