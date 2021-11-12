S7 Airlines с 13 ноября запускает рейсы из Новосибирска на Пхукет

По сообщению пресс-службы авиакомпании, S7 Airlines с 13 ноября запустит прямой рейс по маршруту Новосибирск — Пхукет (Таиланд). Прямые регулярные перелеты будут выполняться раз в неделю по субботам.

— Вылет из аэропорта Новосибирска в 12:40, прилет на Пхукет в 20:40. Обратный рейс вылетает также в субботу. Вылет из аэропорта Пхукета в 21:40, прилет в Новосибирск в 05:50 на следующий день, — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 12 ноября, в регионе поставлен новый рекорд по заболеваемости ковидом — 407 человек в сутки. Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 62 года, 73 года, 76 лет и женщины в возрасте 63 года, 67 лет, 68 лет, 69 лет, 69 лет, 81 год, 85 лет. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 728 пациентов, в том числе 50 детей. В отделениях реанимации находятся 325 человек. На ИВЛ — 65 пациентов.