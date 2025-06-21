В Госдуме предлагают за «автоподставы» сажать в тюрьму на срок до семи лет

За умышленное создание дорожно-транспортных происшествий, целью которых является вымогательство денег, предлагается ввести уголовную ответственность. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы.

Авторы инициативы предлагают дополнить новой статьёй Уголовный кодекс новой статьей. По ней «автоподстава» будет наказываться лишением свободы сроком до 4 лет и штрафом до 300 тыс. руб. Если же деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью, наказание будет ещё жёстче — 7 лет заключения, а штраф — 1 млн рублей. В настоящее время лиц, совершивших данное преступление, обычно судят по статье 159 УК РФ (мошенничество- Ред).

Авторы законопроекта указывают, что наиболее популярными схемами таких афёр являются резкое торможение перед машиной, провокации на кольцевых развязках, а также фальшивые аварии с пешеходом. Кроме того, упомянуты царапины, якобы полученные на парковке.

Стоит отметить, что страховщики уже много лет считают Новосибирскую область регионом с высоким уровнем страхового мошенничества. Регион устойчиво занимает место в топ-5 проблемных территорий по данным рэнкинга ОСАГО от Российского союза автостраховщиков и мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО от Центробанка РФ.

В последние три года страховщики региона подали множество заявлений о мошенничестве в правоохранительные органы. Однако количество возбужденных уголовных дел по статье 159.5 УК РФ (Мошенничество в страховании) остается крайне низким. В 2022 году было возбуждено 5,7% дел, в 2023 году — 14,1%, а в 2024 году — 12,3%. Это значительно ниже среднероссийского уровня, который в 2024 году составил 32,2%.

Ранее редакция сообщала о том, что автоподставщики обманули страховщиков в Новосибирске на несколько миллионов рублей. Группу подозревают в совершении 13 преступлений.