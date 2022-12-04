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В Красноярске начали штрафовать «зайцев»

  • 04/12/2022, 14:22
Штраф за безбилетный проезд
Ранее административной ответственности для безбилетников в городе не было.

С 1 декабря вступил в силу краевой закон о штрафе за безбилетный проезд в общественном транспорте. «Зайцам» придётся раскошелиться от 150 до 300 рублей.  Ранее такого штрафа для безбилетников не было. Об этом сообщила мэрия Красноярска.

В сообщении отмечается, что за неоплату проезда в общественном транспорте перевозчики теряют до 30% дохода.

Штраф за безбилетный проезд

С сегодняшнего дня в Новосибирске вырос штраф за безбилетный проезд

Напомним, в Новосибирске с 16 октября штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте увеличен в 10 раз, то есть до 1000 рублей. В феврале на пресс-конференции начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров сообщал, что бескондукторная система оплаты будет развиваться на всех маршрутах в городе, в том числе горэлектротранспорта: троллейбусах и трамваях. Он пояснял, что использование валидаторов обусловлено нехваткой кондукторов на муниципальном предприятии. По словам Кондаурова, установка валидаторов в транспорте окупается в течение 2 месяцев за счет зарплаты кондуктора. Что касается «зайцев», то кондукторы тоже не успевают рассчитывать всех пассажиров, особенно в часы пик, либо срабатывает человеческий фактор. По оценке чиновника, сегодня не оплачивают проезд до 10% пассажиров.

 

Ранее редакция рассказывала о том, как депутаты открыли охоту на «зайцев». 

Фото из телеграм-канала мэрии Красноярска

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Рубрики : Власть Транспорт Право&Порядок

Регионы: Красноярск

Теги : Штраф за безбилетный проезд общественный транспорт


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