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С сегодняшнего дня в Новосибирске вырос штраф за безбилетный проезд

  • 16/10/2022, 10:01
Штраф за безбилетный проезд
По экспертным данным, сегодня не оплачивают проезд до 10% пассажиров.

С 16 октября в Новосибирске штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте увеличен в 10 раз, то есть до 1000 рублей.  Как пояснили в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, законом Новосибирской области от 05.10.2022 № 246-ОЗ внесены изменения в статью 10.1 Закона Новосибирской области от 12.02.2003 «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

— Штраф в размере 1000 рублей установлен за безбилетный проезд в общественном транспорте и воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работниками (водителями, контролерами, кондукторами и другими уполномоченными лицами) организаций городского, пригородного, междугородного внутриобластного транспорта общего пользования, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что рейды по выявлению безбилетников специалисты департамента мэрии проводят еженедельно, совместно с сотрудниками полиции для обеспечения полноты сбора выручки в транспорте, оснащенном бескондукторной системой оплаты проезда. На минувшей неделе в ходе такого рейда были выявлены семь безбилетников, составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Пассажирам, в отношении которых составлен протокол, выданы уведомления о назначении времени и места рассмотрения дела в районной комиссии по месту совершения административного правонарушения. Комиссия примет решение о назначении административного наказания.

Напомним, в мэрии Новосибирска повышение штрафов объясняли, что задача повышения штрафов за проезд не в том, чтобы население платило больше, а в том, чтобы повысить дисциплину оплаты.

В феврале на пресс-конференции начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров сообщал, что бескондукторная система оплаты будет развиваться на всех маршрутах в городе, в том числе горэлектротранспорта: троллейбусах и трамваях. Он пояснял, что использование валидаторов обусловлено нехваткой кондукторов на муниципальном предприятии. По словам Кондаурова, установка валидаторов в транспорте окупается в течение 2 месяцев за счет зарплаты кондуктора. Что касается «зайцев», то кондукторы тоже не успевают рассчитывать всех пассажиров, особенно в часы пик, либо срабатывает человеческий фактор. По оценке чиновника, сегодня не оплачивают проезд до 10% пассажиров.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске планируют повысить тарифы на проезд в общественном транспорте. 

Фото pixabay — naeimasgary

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Рубрики : Общество Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Штраф за безбилетный проезд


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