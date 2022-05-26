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Депутаты открыли охоту на «зайцев»

  • 26/05/2022, 15:21
Автор:
новости Новосибирска
В ее авангарде — коммунисты.

Сессия Заксобрания приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность для пассажиров общественного транспорта, не оплативших проезд. Сумму штрафа для «зайцев» предполагается увеличить с 500 до 1000 рублей. Инициаторами законопроекта, как следует из докладов, выступили коммунисты зампредседателя комиссии Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев и вице-спикер горсовета Новосибирска Антон Тыртышный.

новости Новосибирска

Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут в 10 раз

Проект закона разработан в целях повышения уровня сознательности и ответственности граждан, предупреждения случаев проезда без его оплаты, обеспечения качества транспортных услуг, говорится в пояснительной записке. Существующие размеры штрафов не способствуют профилактике нарушений правил проезда и не обеспечивают развитие сферы транспортных услуг. Так, необходимость разработки проекта закона вызвана переводом деятельности по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на условия работы в рамках государственного (муниципального) контракта с внедрением опыта муниципальных образований РФ, связанного с использованием в общественном транспорте бескондукторной системы оплаты проезда.

Как пояснил в своем докладе Антон Тыртышный, на территории Новосибирска сумма штрафа за безбилетный проезд не менялась уже на протяжении многих лет, в то время как в других регионах страны ее размер составляет более 1000  рублей. Кроме того, новая сумма штрафа, по словам вице-спикера горсовета Новосибирска, позволит снизить цену муниципального контракта и связанных с ним расходов городского бюджета.

В настоящее время на территории Новосибирска осуществляется переход системы пассажирского транспорта на муниципальный контракт. «Первой ласточкой» в этом отношении стал горэлектротранспорт, а также автобусные маршруты, работающие на базе муниципального предприятия ПАТП-4. Напомним, что частные перевозчики заявляли, что в результате оказались в менее выгодном, чем их муниципальные коллеги, условиях.

 

Ранее редакция сообщала, что оператора каршеринга в Новосибирска оштрафовали за попытки вернуть просроченную задолженность с клиента.

Фото pixabay — al-grishin

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Рубрики : Общество Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф транспорт депутаты город власть


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