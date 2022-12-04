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Собственники «Новосибирскхлебопродукта» создали новую компанию

  • 04/12/2022, 17:23
Автор:
производство льняного масла
Ранее сообщалось, что компания планирует создать маслоэкстракционный цех в Татарске для производства льняного масла.

На общем собрании акционеров АО «Новосибирскхлебопродукт» было принято решение о создании новой компании —ООО «Русское масло». Она расположена в Татарске, уставный капитал общества — 100 тыс рублей. Собственниками новой компании стали «Новосибирскхлебопродукт», ООО «Сибирские купечество», ООО НПП «А-Инжиниринг» и Игорь Лушкинов — всем принадлежит по 25% акций компании. Генеральным директором «Русского масла» назначен Павел Яшков

новости Новосибирска

«Новосибирскхлебопродукт» готовится организовать сразу несколько производств по переработке зерновых культур

Напомним, в июле стало известно, что «Новосибирскхлебопродукт» планирует организовать несколько производств по переработке зерновых культур для тех клиентов, которые ранее приобретали у компании сырье. Это позволит эмитенту разнообразить товарную матрицу за счет продукции собственного производства, и тем самым повысить маржинальность сделок, пояснял финансовый консультант НХП — ООО «Юнисервис Капитал». В частности, в компании отмечали, что в активах эмитента имеются комбикормовый завод и мельница. Объекты расположены на базе комплекса «Татарскзернопродукт» и в данный момент законсервированы.

В августе 20221 года гендиректор «Новосибирскхлебопродукта» Сергей Соколов рассказывал редакции о том, что компания намерена экспортировать в Китай готовый продукт — льняное масло. На площадке ООО «Татарскзернопродукт» планируется создание маслоэкстракционного цеха. Соколов отмечал, что компания уже нашла партнера в Китае для реализации этого проекта.

Новости Новосибирска

«Новосибирскхлебопродукт» расширяет экспортную матрицу

Сергей Соколов подтвердил редакции Infopro54, что компания «Русское масло» создана для реализации этого проекта. Однако, более детально комментировать его отказался.

Также «НХП» рассматривала возможность расширения ассортимента товаров до 10 наименований кормосмесей для с\х животных. На базе «Татарскзернопродукта» имеется цех по производству кормов. Оба проекта компания планировала осуществить в 2022-2023 годах.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.

 

Ранее редакция рассказывала о планах компании по производству муки на экспорт. 

Фото pixabay — susannp4

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Рубрики : Бизнес Промышленность ВЭД

Регионы: Новосибирск Китай

Теги : экспорт производство льняного масла инвестиции


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