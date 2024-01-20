Губернатор поручил дойти до каждой квартиры без отопления в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил провести тщательное техническое расследование и выяснить причины череды аварий в Новосибирске.

— Мне нужен не стандартный ответ: «все сети сгнили», а четкое объяснение, почему в течение одной недели в одном микрорайоне города произошло такое количество порывов на трубах разного диаметра, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников после доклада руководителя штаба по ликвидации коммунальных аварий, заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки.

Он дал задание максимально использовать имеющиеся силы и «дойти до каждой квартиры».

Кроме того, по словам главы региона нужно скорректировать ремонтную программу СГК на 2024 год.

— Она и так запланирована с увеличением по отношению к двум предыдущим годам, но необходимо расставить приоритеты и заняться наиболее уязвимыми участками, — заявил он.

Напомним, минувшей ночью работы по устранению дефекта были устранены. Все трубопроводы были заполнены, давление поднято до нормативов. Продолжаются работы по подключению оставшихся домов к системе теплоснабжения. К работе привлечены дополнительные 23 аварийные бригады от муниципальных образований и предприятий региона, а также 17 дополнительных бригад Сибирской генерирующей компании, в том числе четыре иногородних бригады (из Кузбасского и Алтайского филиалов СГК).

Ранее редакция сообщала, что продолжается запуск систем теплоснабжения домов в левобережье Новосибирска.