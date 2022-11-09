В Кузбассе создана онлайн-платформа для ускорения импортозамещения горно-шахтного оборудования

Научно-образовательный центр «Кузбасс» в Кемеровской области, где добывается больше половины российского угля, создал онлайн-платформу для развития импортозамещения горно-шахтного оборудования. Отмечается, что сервис будет аккумулировать запросы на конкретные виды техники от угольщиков и помогать машиностроителям в кооперации для ее производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Сергея Цивилева.

— Созданная НОЦ «Кузбасс» платформа — это единый сервис, позволяющий машиностроителям определить и согласовывать потребности угольных предприятий в конкретных видах оборудования и обеспечить машиностроительный кластер гарантированным долгосрочным заказом с созданием кооперационных цепочек производства, — отмечает Сергей Цивилев.

В данный момент сервис уже наполняется информацией о текущих и перспективных потребностях угольщиков в специализированном оборудовании. По данным регионального Министерства угольной промышленности, шахты и разрезы Кузбасса в связи с санкциями испытывают сложности с приобретением механизированных крепей, очистных комбайнов, буровых станков для открытых горных работ, большегрузов для перевозки угля. Ранее это оборудование закупалось в основном у зарубежных производителей.

Кузбасские машиностроители сегодня ведут активную разработку новых видов горно-шахтного оборудования и готовы к наращиванию объемов производства. Например, выпуск подъемников и конвейеров для подземных горных работ с начала года на предприятиях региона уже увеличится более чем на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Техника установлена и работает на шахтах Кузбасса.

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