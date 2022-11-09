Депутату Заксобрания продлили срок домашнего ареста

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении гендиректора ООО «Энергомонтаж», депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко принято решение о продлении срока домашнего ареста на месяц (до 13 декабря 2022). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее застройщик был помещен под домашний арест до 13 ноября 2022 года.

Напомним, что в отношении Ивана Сидоренко было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». По неофициальной информации, депутата-единоросса подозревают в причинении ущерба бюджету Новосибирска на сумму 163,7 млн рублей путем хищения около 2 га муниципальной земли. По версии следствия, Сидоренко предоставил в мэрию города поддельные документы о наличии на указанном земельном участке объекта недвижимости — торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. м. Это стало основанием для преимущественного права выкупа участка без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей.

Как уже сообщалось, в текущем созыве областного Законодательного собрания, Иван Сидоренко стал уже четвёртым депутатом-единороссом, попавшим под следствие. Раня такая участь постигла теперь уже экс-председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, директора АО «Коченёвская птицефабрика» Александра Морозова, бывшего зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарёва и депутата, директора АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева. Первые двое уже лишились своих мандатов (Морозов по собственному желанию, Сичкарёв в результате обвинительного судебного приговора), на их округах в текущем году состоялись довыборы.

Ранее редакция рассказывала, что следователи пришли к пятому депутату регионального парламента — Владимиру Лаптеву.