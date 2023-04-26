Индийские кинорежиссеры изучают съемочные локации Кубани

Индийским кинорежиссёрам презентовали кубанские съёмочные локации, сообщает издание «Краснодарские вести». Представители родины Болливуда встретились в Сочи с представителями кубанских кинокомпаний, обсудили технические вопросы, связанные с получением разрешений на съемки в разных местах и субсидиями для киноиндустрии. Местные кинокомпании рассказали гостям, как происходит работа на практике.

— Краснодарский край — один из наиболее привлекательных для киноиндустрии регионов. В том числе благодаря предоставлению полного спектра возможностей для всего цикла киносъемочного процесса. Благодаря живописным и разнообразным природным ландшафтам каждый кинорежиссер сможет найти локацию, подходящую под его сценарный замысел, – отметил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Кубани Василий Воробьев.

Гости познакомились с деятельностью комиссии Краснодарского края, которая помогает в сопровождении кинопроектов. Также обсудили планы по созданию кинокластера в Геленджике. Он будет включать в себя современную инфраструктуру, креативную среду, сервис, продакшн полного цикла и возможности для кинотуризма.

Напомним, в Новосибирском Академпарке реализуются несколько проектов по расширению инфраструктуры. В одном из них — «Трапеция» –– планируется построить пять корпусов общей площадью 65 тыс кв метров производственных, лабораторных и офисных помещений, в которых разместятся не менее 60 компаний-резидентов.

Один из корпусов будет выполнен в форме буквы «Г» с двухэтажным стилобатом. Его построят рядом с существующим корпусом. В нем будут размещены промышленный бизнес-инкубатор с центром обработки данных, а также уникальная киностудия.