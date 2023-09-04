В Новосибирске женщина упала в коллектор, когда собирала грибы

62-летняя женщина-грибник упала в открытый люк в лесу утром 3 сентября. Сама она выбраться не смогла, поэтому вызвала спасателей. Об этом сообщает пресс-служба «Спасатели МАСС».

Назвать точное местоположение в лесу женщина не могла, знала только точку входа ул. Тайнинская. По этим координатам и выдвинулись спасатели. Однако на этом трудности не закончились, женщина не знала как ориентироваться в лесу и сначала говорила о другом направлении своего маршрута.

Оказалось, что женщина была в километре от точки входа.

В итоги все прошло хорошо, женщину вызволили из плена.

Напомним, что в Новосибирске мужчине зажало ногу бетонными блоками на улице Грибоедова вечером 2 сентября. Поднять самостоятельно конструкцию было невозможно.

Ранее реакция сообщала о том, что в Новосибирске мужчина достал травмат и наставил на человека после замечания.