В Ленинском районе Новосибирска отремонтируют рекордное количество тротуаров

— В этом году на ремонт тротуаров выделено почти 200 млн рублей. Основная часть, 145 млн рублей, — это городской бюджет. Ещё 50 млн рублей нам добавило правительство Новосибирской области. Тротуар вдоль улицы Танкистов обеспечивает подход жителей Западного жилмассива к спорткомплексу «Заря» и клинике МНТК «Микрохирургия глаза». Здесь большой пешеходный трафик, по этой дороге на футбольное поле ходят ребятишки, которые занимаются в «Заре». Наша задача — сделать их путь не только удобным, но и безопасным, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть, проконтролировавший ход ремонта на ул. Танкистов. — Мы чётко следим за качеством выполненных работ. Постоянно ведётся независимый контроль. Подрядчик оперативно реагирует на замечания проверяющих, устраняет недочеты. Срок гарантии на этот объект — 4 года.

Вдоль ул. Танкистов в районе СК «Заря» ремонтируют два тротуарных участка. Площадь одного из них — 566 кв. метров, второго — 583 кв. метра. Подрядная организация ООО «Дорсиб плюс» приступила к работам 10 июня. Контрактом предусмотрены замена и установка недостающих бортовых камней, устройство основания и покрытия из асфальтобетонной смеси, а также обустройство газона вдоль тротуара. Срок завершения работ по контракту — 20 сентября. Однако подрядчик планирует сдать объект до конца июня.

Всего в Новосибирске в этом году планируют отремонтировать больше сотни тротуарных объектов. 71 участок обновят на средства городского бюджета (145 млн рублей). Большая часть из них расположена в Ленинском районе — 22 объекта. Их количество может возрасти — за счет дополнительно выделенных средств в размере 50 млн рублей из бюджета Новосибирской области. На эти средства планируется отремонтировать ещё 33 участка. Их список сейчас находится на согласовании у депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске направят рекордные суммы на ремонт тротуаров.