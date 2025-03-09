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В Линево под Новосибирском построят спорткомплекс за 600 млн рублей

  • 09/03/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
В Линево построят спорткомплекс за 600 млн рублей
Осенью прошлого года в поселке сдали стадион-долгострой

Администрация Искитимского района Новосибирской области объявила тендер по выбору подрядчика для строительства спортивного комплекса в рабочем поселке Линево. Стартовая цена контракта составляет 600 млн рублей.

Подрядчик должен возвести объект на Коммунистическом проспекте, 21. Работы на объекте должны быть завершены до конца декабря 2026 года.

Напомним, осенью 2024 года в рабочем поселке Линево завершили строительство стадиона, который возводился с 2017 года. Потом работы были приостановлены в связи с пандемией. На завершение потребовалось 140 млн рублей.

По данным администрации поселка, в Линево проживает 17,8 тысяч человек. Общее количество спортивных сооружений — 37. Из них 19 — плоскостных, 10 спортивные залы, бассейны – 6, лыжная база. Наиболее крупными спортивными объектами являются спортивный комплекс «Риф» с плавательным бассейном, залом борьбы, залом бокса, тренажерным залом и спортзал «Эрис-Н» с тренажерным и спортивным залом. Обва находятся в частной собственности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Линево появится цех по производству кормов для лобстеров и морских ежей

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Власть Бизнес Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : тендер Спорткомплекс


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