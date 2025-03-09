Возвращение иностранных брендов может вдохнуть новую жизнь в ТЦ Новосибирска

Свободных торговых площадей в российских торговых центрах достаточно для размещения лишь 20% иностранных брендов, которые ранее покинули российский рынок. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование УК «САМПА». По данным исследования, в 2022 году иностранные компании освободили около 2,8 млн кв. м торговых площадей. На сегодняшний день рынок практически полностью поглотил этот объем. Большая часть оставшихся площадей не подходит для крупных международных брендов: 70% из них расположены в специализированных или микрорайонных центрах, а также в зданиях жилых комплексов, которые не соответствуют требованиям ведущих международных брендов, отметили авторы исследования. Кроме того, на рынке наблюдается острый дефицит крупногабаритных помещений, которые ранее арендовали такие компании, как H&M, Zara, Uniqlo и IKEA.

Сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева считает, что в Новосибирске у сильных брендов вряд ли возникнут сложности с поиском мест в ТЦ.

— Они являются якорями и формируют покупательские потоки. Найти им место можно с помощью какой-то ротации по этажам, например. Расторгать при этом договоры с действующими арендаторами, не обязательно, — говорит эксперт.

Директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк также считает, что все ТЦ Новосибирска готовы принимать иностранные бренды.

— Вряд ли это приведет к расторжению действующих договоров аренды. Тем более, что часть зарубежных брендов не ушли, а переименовались и остались работать под новыми именами. Но иностранные бренды, наверняка, будут приходить с более интересными условиями. Возможно, это приведет к реконцепту ТЦ. Не исключаю, что это возвращение может стать звездным часом для ТРЦ «Европейский», который не могут запустить уже много лет. Возможно, на его базе в Новосибирске будет создан еще один межрегиональный ТЦ, который наполнится европейскими брендами, — рассуждает Бурденюк.

Кроме того, эксперт не исключает, что возвращение ушедших брендов приведет к росту арендных ставок в торговой недвижимости.

— В любом случае, ТЦ от этого тренда выиграют. Хотя, лично я не ожидаю, что это возвращение станет массовым. Здесь очень многое завязано на геополитику. Поэтому процесс будет естественным и постепенным, — прогнозирует Евгений Бурденюк.

Напомним, в 2024 году торговая недвижимость в Новосибирске подорожала до 27%. Наиболее значительно цены выросли по крупным объектам площадью от 600 тысяч кв метров. В январе 2025 года средняя цена продажи торговой недвижимости, по данным ООО «Сибирская юридическая компания», составляла 136,5 тысяч рублей, +7% к декабрю 2024 года. Стоимость аренды составляла 1092 рубля за квадрат (+3%).

По данным экспертов, на данный момент в Новосибирске сформировался дефицит качественных торговых объектов. Часть из них перепрофилируется, часть заморожена.

Стоит также отметить, что в Новосибирской области количество онлайн-покупок за год выросло на 75%. Этот тренд ощутил на себе офлайн-ритейл уменьшением потока покупателей в ТЦ. С другой стороны, крупные селлеры с онлайн-площадок думают о развитии офлайн-торговли.

Ранее редакция сообщала о том, что промышленники в основном не приветствуют возвращение иностранных брендов на российский рынок.