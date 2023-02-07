В «Лыжне России» примут участие губернатор, министр, снежная баба и лось

В Новосибирске завершается подготовка к ежегодной всероссийской лыжной эстафете «Лыжня России», которая состоится 11 февраля на базе А.Тульского в Советском районе. Как рассказывают в мэрии, уже принят ряд мер для обеспечения комфорта участников забега. Во-первых, есть договоренность с ОАО Экспресс-пригород» для выделения дополнительного электропоезда от вокзала Новосибирск–Восточный в 8:58 со всеми остановками до станции Сеятель и обратно в 14:30. На Сеятеле участников эстафеты будут ожидать автобусы, которые доставят их непосредственно на место проведения мероприятия, а на протяжении лыжной гонки будут служить пунктами обогрева. Погреться можно будет также горячим чаем и кашей, их будут бесплатно раздавать всем желающим, а еще платной горячей едой и напитками от местных предпринимателей.

— Многие пытаются прибывать на машинах, — говорит заммэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. — Чтобы у нас не было пробки, мы предлагаем воспользоваться данной электричкой.

Для тех же, кто все же предпочтет добираться личным автотранспортом, увеличено количество парковочных мест на основной парковке, плюс будет действовать так называемая VIP-парковка.

— Будет парковка-А на 40 мест, парковка-Б на 50 мест и общая парковка на 250 машиномест, — сообщает Терешкова. — Администрация района проведет расчистку улично-дорожной сети и подъездных путей и парковки транспорта, прилегающих к месту проведения «Лыжни России».

Что касается непосредственно лыжной гонки, то, по информации мэрии Новосибирска, предусмотрены две дистанции: большая для забега на 500 м, 5 км и 10 км и маленькая для забегов на 2 км. Помимо основных состязаний, которые стартуют после официальной церемонии открытия, запанированы несколько уникальных.

— Уникальную дистанцию в 500 м бегут дети 6-8 лет до старта, — сообщает Анна Терешкова. — С детьми будут бежать наши знаменитые маскоты: снеговик хоккейной команды «Сибирь», лось волейбольной команды, медведь баскетбольной команды и символ новогодней столицы — снежная баба.

Отдельная «внеконкурсная» дистанция запланирована и для взрослых.

— У нас в этом году будет корпоративная «дистанция лидеров», — сообщает вице-мэр. — Так как в этом году отмечаем юбилей нашего города — 130 лет, специальная дистанция составит 2130 метров. Уже подтвердили, что точно побежит губернатор, министр спорта, побегут любые компании, желающие присоединиться.

По информации мэрии, «Лыжня России» проходит в Новосибирске с 1982 года, в ней участвуют тысячи человек — как спортсменов-профессионалов, так и любителей.

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