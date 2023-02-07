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«Экологию-Новосибирск» лишат статуса единого регионального оператора

  • 07/02/2023, 13:46
Автор:
Смена регионального оператора
За это решение единогласно проголосовала комиссия, созданная в правительстве Новосибирской области.

— Прошло заседание комиссии по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Члены комиссии единогласно проголосовали за наличие оснований лишить статуса регионального оператора «Экологию-Новосибирск», так как оператор не предоставил в министерство жилищно-коммунального хозяйства банковскую гарантию, — сообщил в телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

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Он напомнил, что банковская гарантия — ключевое условие соглашения между региональным оператором и правительством. Если банковской гарантии нет, «Экология-Новосибирск» не имеет права собирать деньги за вывоз твердых коммунальных отходов.

— Юридическое лицо, лишённое статуса, обязано исполнять обязанности регионального оператора до дня заключения договора с новой компанией, — подчеркивает Шестернин.

На момент публикации материала Министерство ЖКХ свою позицию по решению еще не высказало.

Напомним, 1 февраля внешний управляющий регоператора ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев направил в арбитражный суд Новосибирской области заявление, в котором просит привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам «Экологии-Новосибирск» солидарно контролирующих должника лиц: ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС» и Группа «ВИС» (АО).

«Экология-Новосибирск» находится в банкротстве с февраля 2022 года. В октябре в отношении компании  была прекращена процедура наблюдения в введена процедура внешнего управления до апреля 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что «Спецавтохозяйство» выдвигают на нового регоператора по вывозу мусора в Новосибирской области. 

Фото из телеграм-канала Евгения Шестернина

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Смена регионального оператора вывоз мусора


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