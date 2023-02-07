Абитуриентам вузов добавят баллы за службу в армии

По словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Михаила Берулавы, закон начнет действовать уже в ближайшую приемную кампанию, пишут «Известия».

Нововведение призвано стимулировать молодых людей к исполнению воинской обязанности.

— Его реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы, — говорится в пояснительной записке.

Данной льготой можно будет воспользоваться уже со следующего учебного года, отметил парламентарий.

— Молодые ребята, которые будут возвращаться после военной службы, смогут выбрать интересующее их учебное заведение и получить при поступлении туда дополнительные баллы, — подчеркнул Берулава.

Кроме того, политик уточнил, что новый закон не приведет к дефициту бюджетных мест — по итогам прошлого года порядка 15 тыс. из них осталось не распределено, таким образом, те, кто не служил в армии и планирует поступать в то или иное образовательное учреждение, не будут испытывать в связи с нововведением какие-то дополнительные трудности.

Ранее редакция сообщала, что правительство РФ утвердило квоты в вузы для целевиков.

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