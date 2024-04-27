В мае новосибирцы приходят в МФО за кредитами на товары для дачи

За последние 3 года жители Новосибирской области в мае брали в среднем на 11,2% займов больше, чем в апреле. В 2021 году в мае новосибирцы взяли на 9,9% больше, чем в апреле, в 2022 году — на 17,6%, в 2023 — на 6,3%. Это повторяет общероссийский тренд: в целом по стране в мае спрос на займы вырастает на 9,8%, выяснили аналитики Owner МФК «Лайм-Займ».
По его оценке, наиболее активно новосибирцы идут за кредитами во второй половине мая —после праздничных дней. В 2022 году с 16 по 30 мая новосибирцы взяли на 14,3% займов больше, чем с 1 по 15 мая. В 2023 году эта разница составила 5%.
Средняя сумма займа составляет 10-12 тысяч рублей.
— Май — сезон предотпускной и дачный. Поэтому часть клиентов активно кредитуется в этот период времени. После этого, как правило, следует «тихий» сезон до августа. Среди целей займов клиенты указывают как раз покупку семян, корма для животных и тому подобное. Кроме того, есть «эффект постпраздника» — во время длинных выходных у людей вырастают затраты. Такую же тенденцию можно наблюдать в период после Нового года. Но конкретно май мы обычно связываем с дачным сезоном, — пояснил Product Owner МФК «Лайм-Займ» Валерий Гораш.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область единственная в Сибири, где выросло количество МФО.
Фото freepik, автор: freepik
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