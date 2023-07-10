В сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир

В июне 2023 года на рынок Новосибирской области были выведены 26 объектов от 14 застройщиков. Это 4,12 тысячи квартир совокупной площадью 202 тысячи кв.м. По сравнению с 2022 годом объем вывода новых объектов упал на 35% (был 40 домов), а по сравнению с маем 2023-го — вырос на 117%, констатируют аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Всего с начала года застройщики региона сдали 166 объектов (на 27,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года) или 22,8 тысячи квартир площадью 1,06 млн кв.м.

Площадь квартир в выведенных за июнь 2023 года объектах по сравнению с июнем 2022 года уменьшилась на 15%.

По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Новосибирская область занимает 1 место в стране, а по площади новых объектов — 5 место. На регион пришлись 5,1% жилья, выведенного на рынок за месяц.

Среди идентифицированных застройщиков (групп компаний) больше всего новых объектов на рынок Новосибирской области вывели ООО СЗ «Дар» (6 объектов), ООО СЗ ЖК «Счастье» (4 объекта) и ГК «Расцветай» (3 объекта).

По площади новых объектов лидируют ГК «Брусника» (30,09 тысячи кв.м или 555 квартир), ООО «Энергомонтаж» (23,89 тысячи кв.м — 430 квартир) и ГК «Расцветай» (21,72 тысячи кв.м — 481 квартира).

— От месяца к месяцу показатели рынка новостроек сильно скачут, поэтому всегда есть возможность для того, чтобы опубликовать «шокирующую новость». Для того же, чтобы увидеть более целостную картину, лучше брать отрезки времени побольше ― квартал, полугодие, год. На этих отрезках можно будет понять, какие изменения являются реальными тенденциями, а какие — случайными флуктуациями данных, — комментирует руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева. — Что касается, например, средней площади квартир, то она имеет слабую тенденцию к снижению, но это медленный процесс. Так, в декабре 2021 года средняя площадь студии в Новосибирске составляла около 30 кв.м, в июне 2023 года — 29 кв.м, то есть снижение произошло на 1 кв.м. И по однокомнатным квартирам в декабре 2021 года были 43 кв.м, в июне 2023 года — 42 кв.м, то есть тот же один квадратный метр. Однако в декабре 2015-го средняя площадь однокомнатных тоже была 42 кв.м. — значит, какой-то однозначной тенденции нет.

По мнению Ермолаевой, наиболее заметны флуктуации по многокомнатным квартирам, поскольку их на рынке в целом немного. Но и там нет какой-то однозначной тенденции: скорее, девелоперы следуют за рынком, то немного снижая площади, то увеличивая. Также, конечно, все зависит от того, какие классы домов преобладают на рынке: если появляются новостройки бизнес-класса, то и средняя площадь четырехкомнатных квартир может вырасти за счет них

— В общем, данные ЕРЗ интересные и полезные, но по ним четко видно, насколько скачут показатели, поскольку они зависят от множества факторов: как внутренних процессов у девелоперов, так и их взаимодействия с госорганами, которые выдают разрешения на строительство, — резюмировала эксперт.

Ранее редакция рассказывала о том, что определены застройщики-лидеры по объему сданного жилья в Новосибирске.