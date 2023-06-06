В мае в Новосибирске зафиксирован рекорд по регистрации договоров покупки жилья в новостройках

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных договоров по приобретению строящегося жилья в Новосибирской области увеличилось почти в 3 раза. Обь этом сообщила пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области. В мае 2021 года ведомство зарегистрировало 2 614 договоров, в 2022 году — 1 291, в 2023 году — 3 477, рост регистрации относительно 2021 года более 33%, относительно 2022 года — 169%.

— Более 2 тысяч договоров было зарегистрировано на жилые помещения, что составляет 71% от общего количества заключенных договоров участия в долевом строительстве, регистрация на жилье относительно мая 2022 года выросла более чем в 2 раза, — добавили в управлении.

По-прежнему на Новосибирскую область приходится почти половина всех зарегистрированных договоров в Сибири.

Напомним, в марте, по данным единого ресурса застройщиков, в Новосибирской области введено 231,3 тысячи кв.м жилья. Это на 58,7% или на 85,6 тысячи кв.м больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом пока объемы сдачи новостроек в регионе опережают показатели не только 2022-го, но и досанкционного 2021 года.

Если сравнивать рынок недвижимости первого квартала 2023 года с аналогичным периодом 2022-го, то предложение квартир в новостройках в Новосибирске выросло на 187,2%, стоимость квадратного метра — на 20%. Спрос снизился на 28%.

В мае 2022 года на рынке недвижимости был спад из-за резкого роста ставок в связи с началом спецоперации, а также сберегательного настроения потенциальных покупателей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о затоваривании рынка новостроек в Новосибирске.