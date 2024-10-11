В Маслянино завершили работы по благоустройству «Гуляй-парка»

В рабочем поселке Маслянино, расположенном в Новосибирской области, завершено благоустройство общественного пространства под названием «Гуляй-парк», который находится на въезде в поселок по улице Коммунистической.

Контроль за работами по созданию «Гуляй-парка» осуществляли эксперты министерства ЖКХ и энергетики региона. Основной задачей проекта было преобразование длительного въезда в населенный пункт.

В 2022 году были проведены подготовительные мероприятия, включая земляные работы и обустройство площадки для заезда, а также устройство лестниц. Затем была установлена ярко освещенная архитектурная надпись «Маслянино», которая встречает приезжающих. В 2024 году завершилось строительство пешеходной дорожки длиной более 700 метров, а также двух больших площадок – для детей и спорта. Эти площадки стали важным местом для отдыха молодежи и детей из соседних районов. Общая сумма финансирования проекта составила 34,1 миллиона рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов.