Мужчине, ударившему по шее полицейского, вынесли условный срок в Новосибирске

В Новосибирске суд признал виновным мужчину, который ударил полицейского по шее.

В ночь с 15 на 16 мая 2024 года в Ленинском районе полицейские выявили незаконное игорное заведение. Во время проведения операции в помещении находился посетитель.

Майор полиции ему представился, предъявил удостоверение и потребовал прекратить игру и выйти.

— На что мужчина начал сначала нецензурно выражаться, а затем с силой нанес полицейскому удар рукой в область шеи, — говорится в сообщении Ленинского районного суда Новосибирска.

На заседании подсудимый полностью признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд выписал штраф за комментарий к посту в Telegram.