Мужчине, ударившему по шее полицейского, вынесли условный срок в Новосибирске

В Новосибирске суд признал виновным мужчину, который ударил полицейского по шее.
В ночь с 15 на 16 мая 2024 года в Ленинском районе полицейские выявили незаконное игорное заведение. Во время проведения операции в помещении находился посетитель.
Майор полиции ему представился, предъявил удостоверение и потребовал прекратить игру и выйти.
— На что мужчина начал сначала нецензурно выражаться, а затем с силой нанес полицейскому удар рукой в область шеи, — говорится в сообщении Ленинского районного суда Новосибирска.
На заседании подсудимый полностью признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что суд выписал штраф за комментарий к посту в Telegram.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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