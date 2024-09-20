В Новосибирске на продажу выставлен гадальный сундук с колодами карт

В Новосибирске женщина продает коллекцию игральных и Таро-карт. Она собирала их на протяжении 30 лет.

Как сказано на сайте «Авито», в деревянном сундуке хранится около 200 колод карт. По словам продавца, среди них есть как интересные экземпляры разных стилей и размеров, так и карты, выполненные на заказ.

В коллекции нет экзотических колод, но автор объявления уверена, что любители карт оценят её старания и уникальность представленных экземпляров.

Стоимость сундука с коллекцией составляет 50 000 рублей, что, по мнению продавца, является вполне доступной ценой для такого количества коллекционных колод. Женщина не раскрывает причину продажи.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию бракованных монет продают за 27 миллионов рублей в Новосибирске.