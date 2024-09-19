Более 300 человек погибло на водоёмах Сибири этим летом

В 2024 году в период купального сезона в Сибирском федеральном округе (СФО) погибло 304 человека, из них 56 — дети. Большинство трагедий произошло в местах, не оборудованных для купания.

На пресс-конференции глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов отметил, что за минувший купальный сезон количество погибших детей снизилось на 18%. Однако, несмотря на это, 56 детей все же утонули. Большинство из них — подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Орлов подчеркнул, что к этой печальной статистике приводит оставление детей без присмотра взрослых.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в Новосибирской области за купальный сезон погибло 40 человек, из них 12 детей. Всего спасатели провели 47 тысяч патрулирований на водоемах Сибири и 198 раз оказывали помощь людям, терпящим бедствие.

Ранее редакция сообщала о том, что купальный сезон приближается к завершению в Новосибирске.