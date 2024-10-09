На создание парка Чербузы в Новосибирске выделят почти 1 млрд рублей

В этом году выполнена проектно-сметная документация по парку Демакова и парку Чербузы. Сквер Демакова запланирован для реализации в 2025 году, парк — в 2025 – 2027 года.

— По скверу Демакова ПСД скоро будет закончена. По оценочной стоимости, там потребуется порядка 180 млн рублей, — отметил на заседании комитета по городскому хозяйству горсовета Новосибирска заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Алексей Нефедов.

Создание парка Чербузы планируется в три этапа. В 2025 и 2026 годах на эти цели планируется направить по 300 млн рублей, а в 2027 — 316 млн рублей.

Алексей Нефедов подчеркнул, что начало работ в сквере и парке стартует одновременно.

Напомним, ранее на реконструкцию сквера Демакова планировалось направить 260 млн рублей. На подготовку проектно-сметной документации по благоустройству территории сквера в 2,5 га скидывались депутаты горсовета и Заксобрания.

Дизайн-проект парка Чербузы разработан и утвержден жителями. Протяженность парка более 2.5 км. Общая площадь территории —13 га.

Для сравнения, стоимость первого этапа строительства парка «Каменка» составляла 384,538 млн рублей. Сдача этого объекта переносится второй год подряд.

Ранее редакция сообщала о том, что а Международном парковом форуме БРИКС презентовали проект парка «Усть-Тула» в Новосибирске.