В мэрии Новосибирска назвали дату отключения батарей

Отключение отопления в домах жителей Новосибирска произойдёт 11 мая. Об этом мэр Анатолий Локоть объявил, предваряя еженедельную пресс-конференцию.

— Сегодня я подписал документ о прекращении отопительного сезона в Новосибирске, — сообщил Анатолий Локоть. — Этому соответствует температурный режим, устанавливается тёплая погода

По словам мэра, сразу после отключения тепла в городе начнутся испытательные работы на теплосетях.

— Испытания начнутся для того, чтобы выявить слабые места и вовремя провести ремонтные работы, — заявил глава города.

Напомним, что, по информации ООО «Сибирская генерирующая компания», Новосибирск сегодня является лидером в антирейтинге городов присутствия компании по аварийным ситуациям на теплосетях. На долю города, по подсчётам энергетиков, приходятся около 40% всех инцидентов за осенне-зимний период 2021-2022 в системе «Сибирской генерирующей компании».

По состоянию на март в планах компании было переложить в 2022 году 12 км новосибирских трубопроводов большого диаметра на 20 объектах. Ещё на 10 участков теплосетей предполагается капитальный ремонт, столько же запланированы под реконструкцию. Как сообщали в компании в апреле, планы по ремонту теплосетей на территории Новосибирска СГК корректировать не собирается, несмотря на подорожание строительных материалов. В частности, по трубам большого диаметра рост стоимости материалов составил 40%, по оцинкованным листам — до 20%. При этом, и в компании, и в руководстве муниципалитетов в связи с предстоящими работами, прогнозируют нынешним летом больше разрытий, что может создать определённые неудобства для участников дорожного движения — как автовладельцев, так и пешеходов. В связи с этим в прошлом году и на городском, и на областном уровне неоднократно говорилось о необходимости синхронизации работ сотрудников энергетической и дорожной отраслей.