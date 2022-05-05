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В мэрии Новосибирска назвали дату отключения батарей

  • 05/05/2022, 11:50
Автор:
новости Новосибирска
После этого сразу начнутся испытательные работы на теплосетях.

Отключение отопления в домах жителей Новосибирска произойдёт 11 мая. Об этом мэр Анатолий Локоть объявил, предваряя еженедельную пресс-конференцию.

Сегодня я подписал документ о прекращении отопительного сезона в Новосибирске, сообщил Анатолий Локоть. Этому соответствует температурный режим, устанавливается тёплая погода

По словам мэра, сразу после отключения тепла в городе начнутся испытательные работы на теплосетях.

Испытания начнутся для того, чтобы выявить слабые места и вовремя провести ремонтные работы, заявил глава города.

Напомним, что, по информации ООО «Сибирская генерирующая компания», Новосибирск сегодня является лидером в антирейтинге городов присутствия компании по аварийным ситуациям на теплосетях. На долю города, по подсчётам энергетиков, приходятся около 40% всех инцидентов за осенне-зимний период 2021-2022 в системе «Сибирской генерирующей компании».

По состоянию на март в планах компании было переложить в 2022 году 12 км новосибирских трубопроводов большого диаметра на 20 объектах. Ещё на 10 участков теплосетей предполагается капитальный ремонт, столько же запланированы под реконструкцию. Как сообщали в компании в апреле, планы по ремонту теплосетей на территории Новосибирска СГК корректировать не собирается, несмотря на подорожание строительных материалов. В частности, по трубам большого диаметра рост стоимости материалов составил 40%, по оцинкованным листам — до 20%.  При этом, и в компании, и в руководстве муниципалитетов в связи с предстоящими работами, прогнозируют нынешним летом больше разрытий, что может создать определённые неудобства для участников дорожного движения — как автовладельцев, так и пешеходов. В связи с этим в прошлом году и на городском, и на областном уровне неоднократно говорилось о необходимости синхронизации работ сотрудников энергетической и дорожной отраслей.

Фото pixabay — Goergl

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика теплосети город


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