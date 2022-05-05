Все сервисы компании Clarivate Analytics ограничены для россиян

Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов.

— В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен, — написал Хохлов.

Вице-президент РАН подтвердил, что в целом наблюдается ограничение ко всем сервисам компании Clarivate Analytics, продуктом которой является Web of Science.

Web of Science — интернет-платформа, которая объединяет реферативные базы данных публикаций в научных журналах. Платформа охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.

Clarivate Analytics — независимая компания из США, основанная в 2016 году. Фирме принадлежат информационные системы Web of Science, Cortellis, Derwent Innovation, Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor, Techstreet, Publons, EndNote, ProQuestruen и другие.