В мэрии Новосибирска назвали причину отключения отопления

Начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Дмитрий Зайков рассказал, что причиной отключения отопления в домах города стало затопление повысительной насосной станции ПНС-5.

— В настоящее время в Новосибирске в рамках устранения аварийной ситуации, которая произошла на СГК, организован подвоз тепловых пушек для того, чтобы просушить ПНС после затопления. Восемь тепловых пушек уже привезено, — говорится в сообщении Зайкова в Телеграм-канале мэрии Новосибирска.

На данный момент осуществляется обход домов, в которых произошли аварийные ситуации. Проверяется каждая квартира, составляется соответствующий акт. Это необходимо для того, чтобы в будущем каждый собственник мог обратиться в НТСК за компенсацией морального и материального ущерба.

Ранее редакция сообщала о том, что без отопления осталось 470 домов в Новосибирске. По данным мэра города Максима Кудрявцева, под отключения попали 640 объектов.