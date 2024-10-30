Рекламодателям

В мэрии Новосибирска назвали причину отключения отопления

  • 30/10/2024, 16:00
Автор: Артем Рязанов
В мэрии Новосибирска назвали причину отключения отопления
Причиной послужило затопление насосной станции ПНС-5

Начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Дмитрий Зайков рассказал, что причиной отключения отопления в домах города стало затопление повысительной насосной станции ПНС-5.

— В настоящее время в Новосибирске в рамках устранения аварийной ситуации, которая произошла на СГК, организован подвоз тепловых пушек для того, чтобы просушить ПНС после затопления. Восемь тепловых пушек уже привезено, — говорится в сообщении Зайкова в Телеграм-канале мэрии Новосибирска.

На данный момент осуществляется обход домов, в которых произошли аварийные ситуации. Проверяется каждая квартира, составляется соответствующий акт. Это необходимо для того, чтобы в будущем каждый собственник мог обратиться в НТСК за компенсацией морального и материального ущерба.

Ранее редакция сообщала о том, что без отопления осталось 470 домов в Новосибирске. По данным мэра города Максима Кудрявцева, под отключения попали 640 объектов.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии города Новосибирска

183

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : СГК ПНС-5 Отключение отопление


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Потребители ставят качество стройматериалов на первое место, а цена на них отошла на второе.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения могил под Новосибирском
30/10/24 16:31
Право&Порядок
В мэрии Новосибирска назвали причину отключения отопления
30/10/24 16:00
Общество
Готовые квартиры на берегу Оби от 13 700 рублей в месяц*
30/10/24 15:38
Недвижимость
Долгосрочная аренда жилья в Новосибирске подорожала почти на 40 процентов
30/10/24 15:00
Бизнес Недвижимость
В Новосибирске растет спрос на покупку автосервисов
30/10/24 14:15
Бизнес Недвижимость
С 2025 года в Новосибирске введут туристический налог
30/10/24 14:00
Бизнес Власть Туризм
МЧС предупредило о перепадах температур в ближайшие дни в Новосибирской области
30/10/24 13:30
Общество
Учебная станция СКИФ откроется в 2025 году в Новосибирске
30/10/24 13:00
Наука
При разделении транспортного департамента мэрии Новосибирска увеличат штат
30/10/24 12:45
Власть Политика
Средняя цена квадратного метра готового жилья в Новосибирске — 114 тысяч рублей
30/10/24 12:30
Бизнес Недвижимость
Иноагентов лишили права работать депутатами горсовета Новосибирска
30/10/24 11:45
Власть Политика
Началось второе десятилетие строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске
30/10/24 11:15
Бизнес Власть
За девять месяцев сибирские таможни завели 83 уголовных дела по лесному экспорту
30/10/24 11:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске обеспечат жильем почти 400 детей-сирот к концу 2024 года
30/10/24 10:34
Власть
Без отопления осталось 470 домов в Новосибирске
30/10/24 10:00
Общество
Доля нераспроданных новостроек в Новосибирске составляет 58 процентов
30/10/24 9:30
Недвижимость
Почти 40 автомобилей сгорело за месяц в Новосибирской области
30/10/24 9:00
Общество
S7 Airlines возобновила прямые перелеты из Новосибирска в Бангкок
30/10/24 8:30
Транспорт Туризм
Новые вагоны появятся в новосибирском метро в конце 2025 года
30/10/24 8:00
Власть Город Транспорт
Новосибирской области спишут более 146 млн рублей по бюджетному кредиту
29/10/24 19:00
Власть Финансы
Популярное
Неизвестный разбил окна и машины в Новосибирске
30/10/24 15:30
На глубокую брошенную траншею пожаловались жители Новосибирска
30/10/24 14:30
В Новосибирске на одной из улиц Кировского района вводится ограничение
30/10/24 12:00
Женщина-водитель погибла на трассе Новосибирск - Барнаул
30/10/24 11:30
В Новосибирске мужчина более 10 лет ездил по поддельному удостоверению
30/10/24 10:30
Мужчину, укравшего восемь пачек сливочного масла, задержали в Новосибирске
29/10/24 19:30
Новости компаний
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
30/10/24 9:00
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума-выставки «Учебная Сибирь»
28/10/24 9:00
Энергетики подготовили электросети для элеватора и зерносушильного комплекса
25/10/24 11:10
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
23/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска