Без отопления осталось 470 домов в Новосибирске

На северо-восточном выводе ПНС-5 ТЭЦ 4 произошла остановка оборудования, из-за которой без тепла осталось 470 домов в Новосибирске.

— Это привело к прекращению теплоснабжения жителей домов Заельцовского района и некоторых домов Калининского района, — отмечается в сообщении СГК.

Ориентировочное время, когда будут устранены последствия аварии и восстановлено теплоснабжение, — до 22:30 30 октября.

Специалисты приступили к установке альтернативных источников отопления в некоторых домах, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Как сообщили представители СГК, уже проверено около десяти зданий тепловой инспекцией, и в настоящее время на месте оказывается вся необходимая помощь.

— По предварительным данным, последствия могли затронуть системы теплоснабжения около 10 жилых домов. Мы направим в эти дома тепловую инспекцию и окажем необходимую помощь, — сообщили в СГК.

В соцсетях также появилась информация, что в домах, попавших в зону отключения, не не только тепла, но и горячей воды. Эту же информацию можно увидеть на муниципальном портале, где отражаются данные о работе систем жизнеобеспечения города. Срок подачи горячей воды в квартиры — 22.30 30 октября.

— В режиме быстрого реагирования работают бригады МКУ ЕДДС, управляющих компаний, спасатели МАСС, службы администраций районов, — прокомментировал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков. — В 15 многоквартирных домах произошли порывы внутренней системы отопления, на месте работают ремонтные бригады, ведётся сварка.

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