Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения могил под Новосибирском

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронений в Новосибирской области.

— В селе Гусином Броде Новосибирской области вандалы осквернили кладбище. В СМИ сообщается, что больше всего пострадали могилы бойцов СВО, — говорится в сообщении СК России.

По данному факту проводится проверка. Помимо возбуждения дела, Евгений Долгалев, руководитель регионального СК, должен будет доложить об установленных обстоятельствах.

Следует отметить, что на территории кладбища были разбросаны флаги, а кресты оказались спиленными. Очевидец утверждает, что на спиленных крестах были видны следы от ножовки.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин потребовал доклад о махинациях управляющих компаний в Новосибирске.