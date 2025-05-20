В мэрии Новосибирска назвали самые грязные районы города

Ежесуточно в городе проводится механизированная и ручная работа по уборке и содержанию дорог. В ней задействованы до 419 единиц спецтехники мэрии, до 5 единиц подрядчиков и 294 дорожных рабочих. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал заместитель начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления дорожного комплекса мэрии Сергей Эпов.

— Последние четыре недели мы наблюдаем сокращение количества привлекаемых дорожных рабочих: с 340 до 294. Надеемся, что это связано с плановыми отпусками. На результатах уборки в целом это не сказывается, — подчеркнул Эпов.

По результатам контрольных мероприятий в городе определен район, где выявлено больше всего недоработок в содержании дорог: Калининский.

— Содержание оценивается не только по параметрам уборки, но и наличию замечаний к дорожным знакам и т.д. По уборке в передовиках Центральный округ и Советский район, где чистота и порядок. Подтянутся нужно окраинам Кировского и Ленинского районов, — добавил Сергей Эпов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил главам Кировского и Ленинского районов проанализировать полученные замечания по качеству уборки и подтянуться.

— Мы должны обеспечивать постоянную качественную поддерживающую уборку улиц и держать их в нормативном состоянии, а не работать в антикризисном или предпраздничном режиме. У людей будут расти запросы на качество уборки улиц города. За тот уровень, который мы сейчас удерживаем, нас не должны благодарить. Он должен стать нормативным, и мы должны идти дальше, — подчеркнул Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск закупит еще 10 пылесосов для уборки улиц.