В мэрии Новосибирска опровергли информацию о закрытии Южного кладбища

Информация о прекращении работы кладбища «Южное» в Академгородке не соответствует действительности. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска.

— Были установлены факты подтопления на кладбище. Выдано распоряжение прекратить захоронение на одном квартале — № 20, а точнее на участке, где было обнаружено подтопление. Уже проведены работы по подъему грунта на указанном квартале на 40-80 см. Кладбище никто не закрывал, — уточнил начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

В мэрии добавили, что из-за особенностей рельефа местности, на территории кварталов № 11 и № 20 общественного кладбища «Южное» весной образуется скопление талых вод. Дополнительной причиной подтоплений стали несанкционированные снежные отвалы на границе кладбища, которые ежегодно организовывают, и не вывозят зимой расположенные вблизи гаражно-строительные кооперативы.

Отмечается. что в конце июня мэрия заключила контракт с подрядной организацией, которая проведет работы по подготовке рекомендаций по предотвращению подтоплений на территории кладбища.

Кладбище «Южное» является основным кладбищем Новосибирского Академгородка. Возникло как кладбище деревни Чербузы. После создания в 1957 году Новосибирского Академгородка, в ходе строительства школ и жилых домов микрорайона «Щ» многие старые могилы были снесены. Здесь похоронены Михаил Лаврентьев, Валентин Коптюг и Евгений Мешалкин.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске заявили о кладбищенской коррупции.